Ростов-на-Дону, , 14:00 — REGNUM Часть общеобразовательных школ в Ростове-на-Дону оказались не готовы к обучению в дистанционном режиме. В редакцию ИА REGNUM поступили жалобы от родителей сразу нескольких учебных заведений.

«В некоторых школах Ростова-на-Дону — полный бардак: детям даются задания, на этом дистанционное обучение закончилось. Ученикам не объясняют практически ничего, исключение — личная просьба школьника. Это безобразие! В одной из гимназий в видеоконференции принимают участие два класса, то есть 50 человек. Что может объяснить учитель и спросить? Ничего», — возмутилась родительница.

Ученикам одной из языковых гимназий Ростова-на-Дону и вовсе получение знаний в режиме онлайн заменили самообучением. В частности, дети начальной школы получают задания с помощью электронного дневника, по телефону или через мессенджеры.

«Занятия на платформе «Учи.ру» провалились — ресурс оказался, по сути, нерабочим. Дети либо не слышали учителя, либо их выбрасывало из сессии. По просьбе учеников педагог может разъяснить ту или иную тему в телефонном режиме или посредством голосовых сообщений в мессенджерах. В таком же режиме проводится и проверка домашних заданий. Старшим классам организованы онлайн-уроки на платформе Zoom.ru, но большую часть предметов ребятам предлагается усвоить в режиме самообучения. Лишь несколько педагогов создали отдельные чаты с детьми, где могут разъяснить те или иные темы. Устные ответы учителя принимают по телефону», — пояснила собеседница ИА REGNUM.

Иная ситуация в школе № 5 Ростова-на-Дону. Педагоги отмечают, что все трудности, связанные с переходом на дистанционное обучение, решаются в рабочем порядке. Учатся дети по специально созданным техкартам, которые разрабатываются каждые две недели, проходят тесты в режиме онлайн. Педагоги ведут уроки дистанционно, все отметки ежедневно фиксируются в электронном журнале, который доступен и школьникам.

«Каждый учитель на связи 24 часа в сутки. Если есть проблемы технического характера (отсутствие интернета, компьютера или смартфона), родители лично приходят за заданиями в школу. Конечно, в ряде случаев мы стали заложниками ситуации, есть тонкости именно в технической организации учебного процесса, однако мы открыты к диалогу. Учителя вместе с детьми учатся более активно использовать новые технологии, которым раньше не было уделено столько внимания», — уточнил собеседник ИА REGNUM.

ИА REGNUM напоминает, что учебный процесс в формате онлайн достойно организован в классическом лицее № 1 Ростова-на-Дону, что подтверждают ученики и их родители.

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