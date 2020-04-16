Москва, , 13:54 — REGNUM Московский городской суд продлил до 29 июня срок ареста в отношении председателя Московской коллегии адвокатов «Межрегион» Сергея Юрьева по делу о хищении одного миллиарда рублей, сообщили 16 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Суд продлил арест Юрьева до 29 июня 2020 года», — сказал собеседник агентства.

Также Мосгорсуд на тот же срок продлил арест второго фигуранта дела о хищении — экс-главы правового управления Росавиации Владимира Мнишко.

Юрьев и Мнишко обвиняются в организации завышения цен при заключении в 2008 году контракта между ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения» и адвокатской коллегией по предоставлению юридических услуг. Впоследствии контракт неоднократно продлевался. В результате завышения цены государственного контракта с 2008 по 2018 год адвокатская коллегия необоснованно получила денежные средства в размере свыше 1 миллиарда рублей.