Санкт-Петербург, , 12:11 — REGNUM В Петербурге обнаружили незаконный сброс отходов на границе с Юнтоловским заказником в Приморском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском комитете по природопользованию.

Внимание властей к ситуации привлекли местные жители — они заметили, что к заказнику приезжают самосвалы и сваливают отходы, похожие на цемент, глину или донные отложения.

В ночь на 14 апреля представители комитета вместе с сотрудниками управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти и росгвардейцами задержали нарушителя, когда он сбрасывал очередную партию мусора. Возбуждено административное расследование по статье 8.2. ч.1 КоАП РФ.

У водителя изъяли транспортное средство. Первых подозреваемых тоже уже установили: это ИП Закараева Таиса Магомед-Тагировна, заключившая договор на перевозку донных отложений с ООО «РУСДом».

По итогам расследования виновные организации будут привлечены к административной ответственности, максимальный штраф составляет 250 тыс. рублей, возможно и возбуждение уголовного дела.

Накануне компания начала очищать территорию от сброшенных отходов.

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