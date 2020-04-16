Ростов-на-Дону, , 11:33 — REGNUM В Ростовской области назвали причину резкого роста выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки наибольшее число новых случаев инфицирования выявлено среди жителей Батайска, передаёт ИА REGNUM.

По информации облправительства, наибольшее число выявленных случаев заражения — 14 — приходится на Батайск. Резкий рост произошёл из-за нарушения режима самоизоляции вернувшейся из Москвы горожанки. Более того, женщина посетила мероприятие с большим количеством участников.

Ещё десять пациентов с коронавирусом выявлены в Ростове-на-Дону. Всего за сутки положительный результат теста получили жители 11 муниципальных образований.

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