Бишкек, , 11:10 — REGNUM Соблюдать ограничительные меры в Киргизии призвал Верховный муфтий Максат ажы Токтомушев 16 апреля во время своего обращения к жителям республики.

«Призываю всех к терпению в столь сложные времена. Через несколько дней начнется Орозо (Рамадан — примечание ИА REGNUM). В этом году ифтары (вечерний прием пищи после вечерней молитвы) нужно проводить дома, прошу вас всех придерживаться правил карантина», — сказал Токтомушев.

Отметим, в Духовном управлении мусульман Киргизии пока не сообщили дату начала Рамадана. В Казахстане дату начала священного месяца назначили на 24 апреля.

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