Ставрополь, , 10:38 — REGNUM Продуктовые наборы получат пожилые жители Ставрополья, наиболее нуждающиеся в поддержке на фоне ситуации с коронавирусом. Первые поставки начнутся совсем скоро, в настоящее время завершается формирование списков получателей такой помощи, сообщили ИА REGNUM 16 апреля в пресс-службе губернатора края.

Отмечается, что в первую очередь акция направлена на оказание помощи одиноким людям старше 65 лет, получающим минимальную пенсию и оказавшимся в сложной ситуации в связи с эпидемиологической обстановкой. Всего будет сформировано 128 тыс. продуктовых наборов.

Ранее на Ставрополье был открыт благотворительный счет для помощи наиболее нуждающимся в период пандемии жителям. На собранные деньги будет закуплено 100 тыс. продуктовых наборов. Формирование еще 28 тыс. наборов обеспечит консорциум «Альфа-Групп» при поддержке всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

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