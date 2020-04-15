Ставрополь, , 16:06 — REGNUM Игроки мужского гандбольного клуба «Виктор», представляющего Ставропольский край, во время наступившей в чемпионате России паузы из-за ситуации с коронавирусом стали волонтерами. Спортсмены помогают представителям группы риска: пожилым людям и инвалидам, сообщили ИА REGNUM 15 апреля в пресс-службе клуба.

Капитан «Виктора» Антон Заболотский рассказал, что все игроки, оставшиеся на время вынужденных каникул в Ставрополе, откликнулись на предложение директора клуба Ивана Фиева помогать нуждающимся людям. Спортсмены обратились в комитет культуры и молодежной политики администрации города, где им выдали спецпропуска и включили в волонтерскую группу.

Гандболисты отвозят пожилым людям и инвалидам продукты, лекарства и товары первой необходимости. Заболотский рассказал, что случаются и забавные ситуации. Например, одна пожилая женщина попросила игрока Ивана Харитонова починить телевизор, и спортсмену, на удивление партнеров по команде, это удалось.

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