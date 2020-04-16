Верхняя Салда, Свердловская область, , 10:30 — REGNUM Жительница Верхней Салды (Свердловская область) решила поддержать волонтёров, которые помогают нуждающимся жителям в самоизоляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава ресурсного центра «Сила Урала» Владислав Овчинников.

85-летняя женщина начала шить многоразовые маски для волонтёров и других жителей, которые сталкиваются сейчас с дефицитом средств индивидуальной защиты. Маски Галины Ивановны можно использовать несколько раз — для этого их после использования нужно постирать и отутюжить.

«Многие люди выражают желание помочь другим. И это очень важно сейчас», — подчеркивает Овчинников.

В результате многие волонтёры теперь могут обеспечивать своих подопечных масками Галины Ивановны. Маски своего производства присылают и другие инициативные граждане, добавил руководитель.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области не смогли побороть дефицит масок в аптеках. До сих пор средства индивидуальной защиты невозможно там купить.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале ухудшилось состояние у пациентов с COVID-19