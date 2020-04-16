Симферополь, 16 апреля 2020, 10:16 — REGNUM В Крыму не успеют выполнить поручение президента и подготовить необходимое количество коек с кислородом и аппаратами искусственной вентиляции лёгких. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» 15 апреля заявил глава республики Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент на территории Крыма развёрнуто 478 коек, из них 211 с кислородом и 93 оборудованы аппаратами ИВЛ. Также есть 79 резервных аппаратов ИВЛ в строящемся медицинском центре имени Семашко в Симферополе.
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