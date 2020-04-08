Казань, , 14:36 — REGNUM Жителей Татарии приглашают к участию в международном поэтическом марафоне «75 строф о войне…», сообщает казанская администрация. Присоединиться к онлайн-марафону смогут не только у нас в стране. Свои стихи прислали даже жители Италии.

Желающим необходимо прочитать стихотворение о Великой Отечественной войне, а затем отправить видеоролик на электронный адрес Красногорского филиала музея Победы — mmna@cmvov.ru. Все ролики будут размещены на странице музея в социальной сети. Отправившие видео, получат сертификат об участии.

В музее уверены, что пропуская через себя строки военных авторов или создавая свои произведения, люди не просто читают стихи, а вживаются в роль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, семейные фотографии и фронтовые письма участников Великой Отечественной войны для музея «Дорога памяти» жители Татарии скоро смогут загружать через многофункциональные центры (МФЦ) и отделения социальной защиты.

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