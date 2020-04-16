Ростов-на-Дону, , 09:04 — REGNUM В Ростовской области продуктовые наборы получат более 92 тыс. детей, относящиеся к льготной категории граждан. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания региона Александр Ищенко («Единая Россия»).

Сухими пайками вместо горячего питания в школе обеспечат школьников из малообеспеченных и многодетных семей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья. Народных избранников спикер донского парламента призвал оказать помощь в доставке продуктовых наборов и обеспечении техникой нуждающихся для обучения в дистанционном режиме.

ИА REGNUM напоминает, что донских школьников начали обеспечивать продуктовыми наборами. Большую часть планируется выдать до 17 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области приступили к выдаче сухпайков школьникам