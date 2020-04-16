Москва, , 08:25 — REGNUM В России открыто почти 380 лабораторий для тестирования на новую коронавирусную инфекцию для того, чтобы охватить как можно больше населения, сообщили в Роспотребнадзоре.

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Для граждан доступно тестирование на коронавирус в 105 лабораториях Роспотребнадзора, в 247 лабораториях при государственных медицинских учреждениях и в 24 частных лабораториях.

Для того, чтобы пройти тест необходимо подать заявление на сайте Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. По данным на 15 апреля. проведено более 1,5 млн анализов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор назвал сходства и различия между обычным вирусом гриппа и коронавирусом COVID-19.

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