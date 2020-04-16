Прая, , 00:51 — REGNUM В островном государстве Кабо-Верде выявили 45 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией на острове Боа Виста, сообщает пресс-служба миздрава страны.

Сообщается, что в Кабо-Верде провели 196 тестов на выявление коронавируса SARS-CoV-2, 45 из них показали положительный результат. Выявленных пациентов изолировали.

«В настоящее все контактировавшие с пациентами идентифицированы через активную профилактику заболевания», — сообщили в министерстве.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в стране достигло 56. Также с 28 марта в Кабо-Верде действует режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией инфекции.