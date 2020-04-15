Пекин, , 22:10 — REGNUM Крупнейший китайский специалист по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань, принимавший самое активное участие в противодействии эпидемии коронавирусной пневмонии, в ходе интервью в городе Гуанчжоу, административном центре южно-китайской провинции Гуандун, поделился опытом преодоления инфекции с иностранными участниками, сообщает 15 апреля Синьхуа.

В мероприятии участвовали гости из России, Японии, Австралии, Пакистана, Вьетнама, Бангладеш и ряда африканских стран. По словам специалиста, наиболее эффективным средством сдерживания эпидемии, согласно китайскому опыту, оказались ранняя диагностика, карантин и интенсивная терапия.

Чжун Наньшань опроверг теорию так называемого «коллективного иммунитета», которая не работает ввиду высокой заразности коронавируса. Он подчеркнул необходимость широкого международного объединения в борьбе с инфекцией, в том числе в сфере разработки и производства изделий медицинского назначения.