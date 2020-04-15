Казань, , 21:50 — REGNUM 16 апреля в аэропорт Казани должен прилететь борт из Таиланда. По предварительным данным, это 115 человек — жители разных регионов, в том числе и Татарии. Как сообщил на брифинге 15 апреля министр здравоохранения РТ Марат Садыков, все прилетевшие пассажиры будут помещены на карантин на две недели, кроме тех, кто улетит в Уфу.

По словам министра, прилетевших разместят в санатории «Ливадия», где развернуты 200 коек.

«Весь персонал обучен, — сказал он. — В случае необходимости будем усиливать специалистами из медицинских учреждений. Будет постоянный контроль и сбор анализов для постановки диагноза».

Глава регионального минздрава сообщил также, что от 30 до 52% заболевших коронавирусной инфекцией переносят заболевание в легкой форме, до 40% — средней тяжести, 10−14% переносят заболевание в тяжелой форме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии на 15 апреля новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено. Число подтвержденных случаев по-прежнему 107 с момента начала наблюдения. Лечение проходят 90 пациентов, из них в стационарах находятся 58 человек, 32 человека — на амбулаторном лечении.

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