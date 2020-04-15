Казань, , 21:21 — REGNUM В Татарии статистика смертности от пневмонии практически не отличается от последних двух лет. Об этом заявил глава минздрава РТ Марат Садыков на брифинге 15 апреля, сообщает пресс-служба главы региона.

Министр пояснил, что сегодня много вопросов поступает по статистике смертности от пневмонии. В 2019 году этот показатель составил 11 случаев на 1 тыс. человек. За три месяца 2020 года — по сравнению с аналогичными периодами 2018 и 2019 годов — статистика смертности от пневмонии практически не отличается. Так, в 2018 году смертность составляла 12,2 случая на 1 тыс. человек, в 2020 году этот показатель составляет 11 случаев на 1 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии на 15 апреля новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено. Число подтвержденных случаев по-прежнему 107 с момента начала наблюдения. Лечение проходят 90 пациентов, из них в стационарах находятся 58 человек, 32 человека — на амбулаторном лечении. Под медицинским наблюдением находятся 1523 гражданина РФ, прибывших из зарубежных стран, сняты с учета 20 176 человек.

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