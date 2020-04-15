Москва, , 21:24 — REGNUM Российские власти приняли решение о переносе парада Победы с 9 мая на более позднее время, сообщает 15 апреля «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник в администрации президента РФ.

По утверждению агентства, об этом будет официально объявлено в ближайшие дни, возможно, даже 16 апреля.

Напомним, ранее глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов сообщил об обращении российских ветеранских организаций к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о переносе парада Победы с 9 мая на более позднюю дату в связи с ситуацией с коронавирусом.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это обращение будет рассмотрено.

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