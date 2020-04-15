Казань, , 20:57 — REGNUM В Татарии рост количества зараженных новой коронавирусной инфекцией составляет 15,2%. Об этом заявил министр здравоохранения РТ Марат Садыков на брифинге 15 апреля, который состоялся дистанционно и транслировался в режиме видеоконференцсвязи с муниципальными районами республики, сообщает пресс-служба главы региона.

Под медицинским наблюдением на 15 апреля находится 1523 гражданина Российской Федерации, прибывших из зарубежных стран. Снято с учета 20 176 человек.

В настоящее время в республике уже развернуто 12 госпиталей, это 1382 койки. Всего в республике для приема пациентов с коронавирусной инфекцией готовы 26 лечебных учреждений на 3049 коек. Они будут открываться поэтапно.

Минздравом РФ норматив для республики определен в 2577 коек. Марат Садыков отметил, что в республике подготовили число коек с запасом, и выразил надежду на то, что они не понадобятся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии на 15 апреля новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено. Число подтвержденных случаев по-прежнему 107 с момента начала наблюдения. Пятеро граждан с подтвержденных диагнозом COVID-19 находятся в тяжелом состоянии. Лечение проходят 90 пациентов, из них в стационарах находятся 58 человек, 32 человека — на амбулаторном лечении.

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