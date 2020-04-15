Москва, , 20:42 — REGNUM Необходимость государственной поддержки бизнеса в условиях кризиса должна оцениваться не на формальном отнесении его видов деятельности к перечню ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности), а на реальной оценке ухудшения экономических показателей. При этом бизнесу надо предоставить прямую материальную помощь для сохранения рабочих мест, заявила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

«Ранее принятые меры по поддержке малого и среднего бизнеса оказались недостаточными. Две трети предпринимателей, которым необходима поддержка для выживания, были отрезаны от государственной помощи. Кризис показал, что у многих отсутствовал запас прочности. В этой ситуации он нуждается больше в прямом экстренном субсидировании текущих затрат, чем в отсрочках и кредитных каникулах», — отметила Евгения Лазарева.

По ее словам, меры, о которых сегодня объявил президент России Владимир Путин, укладываются в логику прямой поддержки — предприятия получат средства на выплату минимальных зарплат при полном отсутствии ликвидности. Это поможет сохранить занятость.

«Конечно, с размерами такой помощи можно было бы поспорить, но, очевидно, здесь есть экономические ограничения. Хорошо, что к пострадавшим отнесли и розничную торговлю непродовольственными товарами, закрытыми на карантин. Гарантии Внешэкономбанка помогут предприятиям получить реальные кредиты. Тем не менее поддерживать предприятия в формальной логике принадлежности по ОКВЭД абсолютно бессмысленно. Кто-то из указанных пострадавших отраслей находит решения по спасению бизнеса, например, за счет налаживания доставки, а у кого-то деятельность полностью останавливается. И бизнес часто занимается работой, которая не укладывается в строгое следование исключительно своему виду деятельности. Логика здесь должна быть экономическая», — заключила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков».