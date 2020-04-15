Москва, , 20:34 — REGNUM Российские власти приняли решение о переносе Парада Победы с 9 мая на более поздний срок. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в администрации президента РФ.

Собеседник агентства уточнил, что решение может быть озвучено в ближайшие дни.

При этом он не исключил, что решение будет озвучено уже 16 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ветеранские организации направили президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой перенести Парад Победы в связи с пандемией коронавируса. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль рассмотрит просьбу ветеранов.