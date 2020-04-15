Нижний Новгород, , 20:16 — REGNUM Нижегородские власти обратились в Роскомнадзор с требованием заблокировать сайты-двойники портала, на котором жители области могут получить QR-код для выхода из дома. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин.

Он напомнил, что единственно верный адрес портала «Карта жителя Нижегородской области» nn-card.ru.

«Злоумышленники организовали работу сайта с похожим адресом. Подчеркиваю: эти ресурсы не имеют никакого отношения к официальной версии и к органам власти», — заключил Никитин.

Как сообщало ИА REGNUM, сервис по выдаче каждому из нижегородцев QR-кода для выхода из дома начал работать в апреле. Сервис работает на портале «Карта жителя Нижегородской области». Портал интегрирован в информационно-аналитическую систему «Центр управления регионом», он аккумулирует и анализирует все входящие обращения жителей области.

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