Брюссель, 15 апреля 2020, 20:01 — REGNUM Введённый из-за пандемии карантин продлён в Бельгии до 3 мая, сообщила 15 апреля журналистам бельгийский премьер-министр Софи Вильмес.
Она обратила внимание на то, что правоохранители будут продолжать штрафовать нарушителей. Новых ужесточений вводить пока не планируется.
Напомним, в Бельгии количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 33 573, количество летальных исходов — 4440.
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