Брюссель, , 20:01 — REGNUM Введённый из-за пандемии карантин продлён в Бельгии до 3 мая, сообщила 15 апреля журналистам бельгийский премьер-министр Софи Вильмес.

Вильмес «Речь пока не идёт о каком-либо смягчении карантина».

Она обратила внимание на то, что правоохранители будут продолжать штрафовать нарушителей. Новых ужесточений вводить пока не планируется.

Напомним, в Бельгии количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 33 573, количество летальных исходов — 4440.

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