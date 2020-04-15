Санкт-Петербург, , 19:49 — REGNUM Общественный деятель, бывший лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров на выступлении в Instagram футболиста Александра Кержакова поделился информацией, что он заразился коронавирусом. Более того, он с сарказмом заявил, что теперь может придти в Госдуму… и таким образом поменять состав нижней палаты Федерального собрания.

Позже известный музыкант Сергей Шнуров поторопился назвать свое заявление шуткой. «Контекст шутливой беседы и разговора ни о чем еще ни один вирус не отменял. Если я заболею, непременно об этом сообщу», ― цитирует «Коммерсантъ» Сергея Шнурова.

Сейчас член Общественного совета при комитете по культуре Госдумы пребывает в самоизоляции на своей даче под Санкт-Петербургом.