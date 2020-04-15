Ростов-на-Дону, , 18:08 — REGNUM В Ростовской области спасатели провели санобработку общественных пространств с применением дезинфицирующих средств. Охвачено пять городов, в которых были подтверждены случаи заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донского правительстве.

Дезинфекция общественных пространств проведена в Ростове-на-Дону, Шахтах, Новочеркасске и Новошахтинске. В Таганроге, где 14 апреля был выявлен случай заражения коронавирусной инфекций, к работам было привлечено более 40 спасателей и 16 единиц техники. Всего израсходовано более 14 тонн дезраствора.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области к дезинфекции 20 предприятий приступят войска химзащиты. Всего к обработке общественных пространств на Дону привлечено почти 1,5 тыс. спасателей.

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