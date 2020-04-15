Москва, , 15:57 — REGNUM Решение о переносе парада Победы на Красной площади может быть объявлено в ответ на обращение ветеранских организаций в адрес президента России Владимира Путина, пишет 15 апреля газета «Ведомости».

Отмечается, что решение о переносе праздничных мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне будет принято в ближайшее время. Официального подтверждения или опровержения информации пока не поступало.

Напомним, 15 апреля ветеранские организации направили Владимиру Путину обращение, в котором попросили главу государства перенести парад Победы в Москве из-за распространения коронавируса. В письме отмечалось, что участникам парада невозможно гарантировать безопасность.

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