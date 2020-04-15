Джакарта, , 15:09 — REGNUM Глава национального агентства исследований и инноваций Индонезии Бамбанг Броджонегоро заявил, что на следующей неделе, примерно к 25 апреля 2020 года, уже будут готовы к использованию 200 портативных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), произведенных внутри страны, сообщает Kompas.

«Мы надеемся, что к 25 апреля мы получим первые 200 аппаратов вентиляции легких, изготовленных в Индонезии компаниями PT Len Industri и PT Poly Jaya Medical», — заявил Бамбанг Броджонегоро после видеоконференции с президентом страны Джоко Видодо 15 апреля 2020 года.

По его словам, в настоящее время аппараты проходят испытания в министерстве здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Индонезии получило более 200 млрд рупий ($12 млн) пожертвований для борьбы с коронавирусом.

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