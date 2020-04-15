Кызыл, , 14:35 — REGNUM В школах Тувы с 13 апреля началось дистанционное обучение, которое иногда предполагает полное отсутствие электронного обучения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства образования республики, всего учеников разделили по трём основным моделям обучения.

Около 45,8 тыс. учащихся приступили к занятиям по первой модели, которая предполагает наличие интернета и технических средств. Ещё 12,5 тыс. детей вынуждены заниматься дистанционно, применяя для этого только сотовую связь.

Третья модель организована для 9,5 тыс. школьников, проживающих в сёлах, где нет ни интернета, ни сотовой связи.

«Учителя-волонтеры доставляют учебные материалы по домам обучающихся и кладут их в почтовые ящики, а обучающиеся в конце недели выполненные задания будут класть в свой почтовый ящик. Дети назвали свои почтовые ящики «ящиками знаний», — отметили в министерстве.

Читайте также: 30 тысяч детей в Бурятии не могут учиться дистанционно