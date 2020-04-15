Кызыл, , 14:16 — REGNUM У въезжающих на территорию Тувы начали забирать пробы в дополнение к уже проводящимся термометрии, анкетировании и внешнему осмотру. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, отбор медики начали проводить с 14 апреля на постах Ак и Шивилиг.

«Отобранные пробы направляются в Кызыл, где исследуются на базе четырех лабораторий», — добавили в минздраве.

Как отмечается, через пост Ак за время дежурства врачей въехало на территорию республики почти 1,9 тыс. человек на 933 машинах. Из них 215 — студенты. При этом туристов, едущих на отдых в Туву, не зарегистрировано.

Напомним, о создании санитарных постов на трёх въездах в республику — аэропорту Кызыла и двух автодорогах, власти задумались в конце марта в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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