Москва, , 11:35 — REGNUM Число заражений коронавирусом в Москве превысило 14,7 тысяч. Об этом 15 апреля сообщили в оперативном штабе по столице.

За минувшие сутки подтверждено 1774 случая заражения в столице. Более половины новых случаев — москвичи в возрасте 46 лет и старше.

Всего оказались инфицированы как минимум 14 776 горожан.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за сутки подтверждено более 3,3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

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