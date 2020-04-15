Ташкент, , 11:33 — REGNUM Сотрудники выездной кассы надевают комбинезоны, маски, перчатки и очки для доставки пенсий, сообщили 15 апреля в пресс-службе хокимията (администрации) Ташкента.

При доставке пенсии соблюдаются все гигиенические меры, деньги помещаются в специальный пакет. Все выплаты обещали доставить до 20 апреля. Около 68% пенсионеров уже получили деньги. Всего в Ташкенте наличные пенсионные средства в размере 249,5 млн сумов ($25 тыс.) получат 244 тыс. пенсионеров.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 апреля в Узбекистане выявлено 1214 случаев заражения коронавирусом, 99 человек выздоровели, четверо скончались. За последний сутки обнаружено 160 случаев.

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