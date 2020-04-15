Пенза, , 11:36 — REGNUM В Пензенской области на 15 апреля лабораторно подтвердились 16 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее число выявленных заражений среди жителей региона достигло 100 человек.

В числе новых выявленных случаев — три у малолетних детей: двое годовалых малышей и один, которому исполнился один месяц. Состояние маленьких пациентов удовлетворительное, в искусственной вентиляции легких не нуждаются. Все они находятся на лечении в Пензенской областной детской больнице.

Остальные пациенты в возрастной категории от 19 до 84 лет. Подтвержденные случаи зафиксированы в Колышлейском районе, Сурске, Шемышейке, Бессоновке, Засечном, Лунино, Пензе, Кузнецке. Под наблюдением врачей находятся 2 759 человек, снято наблюдение с 5 659 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 апреля подтверждена смерть пациентки, которой ранее был поставлен диагноз COVID-19. 50-летняя женщина находилась в реанимации около двух недель на ИВЛ (искусственной вентиляции легких). У пациентки имелись хронические заболевания, в том числе астма.

Читайте также: В Пензенской области скончалась 50-летняя женщина с коронавирусом