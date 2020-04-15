Пенза, , 11:05 — REGNUM По оперативной информации от руководителя пресс-службы губернатора Пензенской области Дины Черёмушкиной, 15 апреля подтверждена смерть пациентки, которой ранее был поставлен диагноз COVID-19.

50-летняя женщина находилась в реанимации около двух недель на ИВЛ (искусственной вентиляции легких), но, несмотря на усилия медперсонала, боровшихся за ее жизнь, скончалась. Кроме того, у пациентки имелись хронические заболевания, в том числе астма.

По информации общероссийского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Пензенской области на 15 апреля число выявленных случаев заражения увеличилось на 16 человек. Общее количество лиц с подтвержденным диагнозом — 100 человек. Восемь пациентов выздоровели. Двое скончались от обострения хронических заболеваний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 апреля в Пензенской области не было выявлено новых случаев коронавируса. На территории области с лабораторно подтвержденными результатами наличия коронавируса числятся 84 человека.

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