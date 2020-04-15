Ростов-на-Дону, , 11:20 — REGNUM В Ростовской области врачи оценили состояние заражённых коронавирусной инфекцией. Один из пациентов находится в крайне тяжёлом состоянии, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 15 апреля.

«Состояние большинства заболевших на сегодня удовлетворительное. Четыре пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Один заболевший находится в крайне тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Более подробной информации о пациенте, который оказался на грани жизни и смерти, нет. Известно только, что он получает врачебную помощь в Ростове-на-Дону.

ИА REGNUM напоминает, что за сутки на Дону выявили шесть новых случаев инфицирования коронавирусом. По данным на 15 апреля, общее число подтверждённых случаев заражения в регионе достигло 104. Восемь человек выздоровели.

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