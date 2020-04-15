Мбабане, , 10:58 — REGNUM Правительство Эсватини, южноафриканской страны, ранее известной как Свазиленд, опровергло сообщения СМИ о том, что лидер страны, король Мсвати III заразился коронавирусом. Об этом сообщается на официальной странице пресс-службы правительства в Твиттере.

В соответствии с заявлением, король «полностью здоров». В заявлении также подчеркнули, что сообщения о заражении короля коронавирусом — «ложные новости».

«Правительство хочет предупредить виновных в дезинформации населения, что они нарушают директивы о COVID-19 и подвергаются риску судебного преследования», — заявил официальный представитель правительства Сабело Дламини.

Страна является одной из последних оставшихся в мире абсолютных монархий. В Эсватини до сих пор подтвердили 15 случаев заражения коронавирусом.