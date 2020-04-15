Москва, , 09:36 — REGNUM В Москве у входов на станции метро образовались очереди из пассажиров. Сообщения об этом 15 апреля поступают в редакцию ИА REGNUM.

Москвичи вынуждены проходить обязательную проверку цифрового пропуска, разрешающего передвижение по городу. Поскольку процедура занимает некоторое время, пункты досмотра не справляются с потоком пассажиров в час пик. Граждане вынуждены стоять у входов, в подземных переходах и вестибюлях станций.

Как отмечают собеседники корреспондента ИА REGNUM, многие пассажиры не обеспечены средствами индивидуальной защиты — масками, респираторами и перчатками. При этом социальное дистанцирование нарушено — вместо 1,5−2 метров люди продолжительное время стоят в непосредственной близости друг к другу.

Как сообщало ИА REGNUM, на въездах в Москву образовались пробки из-за пропускного режима.