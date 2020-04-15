, 09:19 — REGNUM В Москве автомобили водителей, у которых нет электронных пропусков, отправят на штрафстоянку, сообщает 15 апреля ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Центр организации дорожного движения с помощью камер видеонаблюдения будет автоматически штрафовать водителей без пропусков. При повторном нарушении ГИБДД отправит автомобиль на штрафстоянку. Эту меру планируют внедрить в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 15 апреля на въезде в Москву возникли пробки, связанные с массовыми проверками электронных пропусков. Инспекторы сканируют номер автомобиля и проверяют наличие пропуска.