Улан-Удэ, , 08:24 — REGNUM В Бурятии обязали всех прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга сдавать тесты на коронавирусную инфекцию. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, решение принято региональным оперативным штабом.

Как отмечается, до настоящего момента граждан, приезжающих из регионов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой тестировали только в случаев появления признаков ОРВИ. Теперь это делать будут в обязательном порядке.

Пробы будут брать в первые и десятые сутки со дня приезда.

Напомним, ранее в Республике Алтай приняли решение об отправке всех прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга транзитом через Новосибирск на карантин в обязательном порядке. Как сообщало ИА REGNUM, местных жителей изолируют на дому, а остальных могут поместить в обсерватор.

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