Москва, , 03:53 — REGNUM Первый из 16 новых медицинских центров Минобороны РФ, строящихся по поручению президента РФ Владимира Путина — Нижегородский — планируется сдать к 17 апреля, заявил начальник Главного военно-медицинского управления (ГВМУ) Минобороны РФ Дмитрий Тришкин. Об этом 15 апреля сообщает газета «Красная звезда».

По словам Тришкина, первый врачебно-сестринский состав 15 апреля прибудет в Нижний Новгород для работы в новом многофункциональном центре, который будет сдан уже 17 апреля. В числе прибывающих «высококвалифицированные специалисты, в том числе инфекционисты, пульмонологи, анестезиологи и рентгенологи».

Всего работу 16 строящихся медицинских центров будут обеспечивать более 400 военных врачей. А общий штат центров составит более 2 300 человек военного и гражданского персонала.

Как сообщало ИА REGNUM, по поручению президента РФ Владимира Путина Минобороны РФ ведёт круглосуточное строительство 16 новых медицинских центров, на которые правительством России было дополнительно выделено 8,8 миллиардов рублей.

По заявлению заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова от 27 марта, строительство первых восьми многофункциональных медицинских центров — в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Сосновом бору и Уссурийске — будет завершено до 30 апреля.

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