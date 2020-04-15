Вена, , 00:41 — REGNUM Ряд небольших продуктовых и хозяйственных магазинов открылся в Австрии на фоне снижения прироста числа заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом объявил австрийский канцлер Себастьян Курц в ходе своего выступления.

По его словам, в стране зафиксировано снижение ежедневно выявляемых случаев заболевания COVID-19.

«Наш подход к ситуации в ближайшие месяцы таков: обеспечить как можно больше свободы, ограничения оставить там, где это необходимо. Как только цифры (по заболевшим — прим. ИА REGNUM) пойдут в неправильном направлении, мы совершим экстренное торможение», — заявил он.

При этом Курц подчеркнул, что ношение медицинских масок для жителей Австрии при походе в магазины или во время проезда на общественном транспорте остается обязательным.