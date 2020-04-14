Москва, , 21:53 — REGNUM Прокурор Москвы предупредил руководителей трёх крупных столичных таксомоторных компаний о необходимости проверять наличие электронных пропусков у пассажиров. Об этом сообщается 14 апреля в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

«С завтрашнего дня для поездок по городу на личном, служебном или общественном транспорте, включая такси, необходимо иметь цифровой пропуск», — напомнили в департаменте.

Ранее сегодня замруководителя департамента Дмитрий Пронин сообщил журналистам, что наличие пропусков у пассажиров будет проверятся в автомобилях с помощью приложения «Помощник Москвы», которое будет установлено на смартфонах водителей.

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