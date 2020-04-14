Симферополь, , 18:51 — REGNUM По требованию регионального управления Роспотребнадзора Симферопольская и Крымская епархия закроет храмы для прихожан в пасхальные дни. Об этом 14 апреля сообщили в пресс-служба епархии.

«С 15 апреля по 19 апреля включительно посещение территорий, зданий, строений, сооружений, в том числе, культовых зданий (за исключением священнослужителей) будет приостановлено», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Крымской епархии протоиерей Александр Якушечкин заявил журналистам, что несмотря на угрозу распространения коронавирусной инфекции в Крыму не будут отменять пасхальные богослужения в храмах.

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