Москва, , 18:20 — REGNUM Вывоз российских граждан специальным авиарейсом из Стамбула в Москву запланирован на четверг, 16 апреля. Об этом сообщили в Минкомсвязи России.

«После проведения всех необходимых проверок составлен список пассажиров рейса AFL2131 Стамбул — Москва, который вылетает 16 апреля в 12:30 (время совпадает с московским — ИА REGNUM)», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что на борт смогут попасть только граждане, проживающие в Москве и Московской области. В связи с этим по прибытии в аэропорт пассажиры должны будут пройти дополнительную проверку.