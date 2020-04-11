Москва, , 17:18 — REGNUM На сегодняшний момент никаких решений о переносе праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне не принималось. Об этом 11 апреля сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песковв интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Парад Победы Дарья Антонова © ИА REGNUM

«До сих пор, по состоянию на сегодня, никаких решений о переносе праздничных мероприятий: парада Победы, «Бессмертного полка» не принималось», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что все решения о проведении празднований будут приниматься чуть позднее с учетом развитии ситуации, вокруг распространения коронавирусной инфекции.

«Я не знаю, будет это 9 мая или позже <…> Но я вам могу сказать одно: ни у кого не должно быть сомнений, что парад Победы и празднование Дня Победы будет обязательно», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что перед принятием решения о возможном переносе проведения парады Победы в Москве 9 мая и праздничных мероприятий в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне Кремль тщательно проанализирует ситуацию с распространением коронавируса и взвесит все обстоятельства.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДНР не будут отменять парад Победы 9 мая