Казань, , 16:58 — REGNUM В Татарии на 14 апреля выдано более 3 млн смс-разрешений на выход из дома. В системе цифровых пропусков уже зарегистрированы около 1 млн жителей республики, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития РТ.

Самым популярным остается запрос на выезд на дачу или возвращение с нее. Теперь жители республики смогут выезжать за город два раза в неделю, оформив для этого четыре цифровых пропуска. Такое решение принял оперативный республиканский штаб. Почти каждый четвертый житель оформляет пропуск для доставки продуктов питания и лекарств родственникам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии с 13 апреля самозанятым гражданам разрешено возобновить работу. Для того чтобы получить разрешение, нужно через личный кабинет на портале цифровых пропусков указать ИНН. Еще одно основное условие — хотя бы один оплаченный профессиональный налог в 2019 или 2020 годах. Пропуск будет действовать с 8:00 до 20:00 мск.

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