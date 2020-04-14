Ростов-на-Дону, , 16:41 — REGNUM Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв призвал власти обследовать дома-интернаты и спецучреждения закрытого типа, передаёт ИА REGNUM.

«Необходимо начать работу по обследованию персонала и контингентов из домов-интернатов и специальных учебных заведений закрытого типа. Эту работу необходимо начинать в максимально короткие сроки, поскольку там возникают условия для передачи инфекции», — отметил глава регионального управления Роспотребнадзора.

По его мнению, необходимо усилить работу по обследованию медработников, которые находятся на передовой.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 14 апреля, в Ростовской области выявлено 98 случаев инфицирования. 60% жителей региона, у которых подтверждён коронавирус, переносят его в легкой форме в режиме самоизоляции.

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