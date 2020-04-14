Москва, , 14:56 — REGNUM Требовать оплату с родителей, если детский сад закрыт, администрации не вправе. Об этом 14 апреля ИА REGNUM заявил юрист Алексей Панфилов, комментируя жалобы, поступающие в редакцию от родителей, с которых требуют вносить плату в дошкольном отделении за воспитанников, вынужденно не посещающих детский сад из-за карантинных мер.

«Необходимо отметить, что в силу закона, обязательства должны быть исполнены стороной в полном объеме и должным образом (гл. 21−22 Гражданского кодекса РФ). Таким образом, следует, если детский сад закрыт по каким-либо причинам, то администрация не вправе что-либо требовать», — отметил юрист.

Он обратил внимание, что если администрация требует оплату, то следует обращаться с жалобой в прокуратуру.

«Более того, тут также необходимо отметить, что в силу реализации Указа Президента № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» рекомендовано всем образовательным и дошкольным учреждениям временно ограничить доступ. Таким образом, если закрытие и/или непосещение детского сада связано именно с санитарно-эпидемической обстановкой, то в силу закона сторона имеет право не исполнять принятые на себя обязательства», — добавил Алексей Панфилов.

Отметим, что 13 апреля ИА REGNUM направило в Департамент образования и науки города Москвы редакционный запрос с просьбой предоставить комментарий по вопросу оплаты государственных дошкольных учреждений г. Москвы во время карантинных мероприятий. Пока ответа на вопрос, законны ли требования платить в условиях введенного обязательного режима самоизоляции, мы не получили.