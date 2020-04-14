Симферополь, 14 апреля 2020, 12:53 — REGNUM Крымские правоохранители будут расценивать отсутствие документов у крымчан на улице как нарушение действующего в республике режима. Об этом 14 апреля на заседании штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в республике заявил министр внутренних дел по РК Павел Каранда.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МВД Крыма пообещали выставить максимальное количество личного состава для контроля соблюдения режима самоизоляции граждан в республике.
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