Симферополь, , 12:53 — REGNUM Крымские правоохранители будут расценивать отсутствие документов у крымчан на улице как нарушение действующего в республике режима. Об этом 14 апреля на заседании штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в республике заявил министр внутренних дел по РК Павел Каранда.

«Согласно постановлению правительства РФ от 2 апреля 2020 года, всем гражданам во время режимов ЧС и «Повышенная готовность» при передвижении необходимо иметь с собой паспорта и иные документы, подтверждающие легитимность их выхода в город. Отсутствие таких документов мы будем расценивать как нарушение правил при данном режиме», — отметил Каранда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МВД Крыма пообещали выставить максимальное количество личного состава для контроля соблюдения режима самоизоляции граждан в республике.

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