Новосибирск, , 11:52 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло сегодня, 14 апреля, провёл заседание координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19).

По официальным данным, по состоянию на утро 14 апреля в регионах Сибири за всё время зарегистрировано 292 официально подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 36 за последние сутки. Выздоровели 47 человек, под медицинским наблюдением находятся более 13,6 тысячи человек, сняты с наблюдения более 47,5 тыс. За всё время умерли два пациента с короновирусом — в Иркутской области.

Меняйло подчеркнул о важности баланса «между обеспечением устойчивости экономики территорий и неукоснительным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований». И добавил, что главам регионов нужно при принятии решений о снятии или введении ограничительных мер в полной мере следовать рекомендациям специалистов Роспотребнадзора.

Сейчас в сибирских регионах диагностику осуществляют 56 лабораторий, которые в сутки могут выполнять более 11 тыс. тестов. В медицинских организациях объём противовирусных препаратов, рекомендованных Минздравом России, составляют от двухнедельного до месячного запаса.