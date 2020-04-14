Москва, , 10:48 — REGNUM В России за прошедшие сутки выписано по выздоровлению 224 человека, у которых ранее был диагностирован COVID-19. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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В частности, в Москве излечившихся 179 человек, в Красноярском крае — девять, по четыре в Брянской и Воронежской областях, Калмыкии и Краснодарском крае. В общей сложности на сегодня число выздоровевших пациентов увеличилось до 1694 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее в России из больниц были выписаны 179 человек, прошедших лечение от коронавируса.

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Добавим, что, по данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 13 апреля зарегистрировано более 1,8 млн подтверждённых случаев заражения новым типом коронавируса. Прирост за сутки составил 71,3 тыс. случаев.

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