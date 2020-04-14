Саратов, , 09:45 — REGNUM По оперативной информации областного штаба, в Саратовской области 14 апреля подтверждены еще пять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в регионе достигло 49. Все пациенты изолированы и находятся под медицинским наблюдением врачей. Круг контактных лиц определен.

Среди выявленных носителей вируса есть мужчины и женщины, средний возраст превышает 72 года. Два новых случая выявлены у лиц из числа контактных в Татищевском районе и один человек в Саратове. По одному пациенту, проходящих лечение от внебольничной пневмонии, в Балашове и Энгельсе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 13 апреля в Саратовской области были подтверждены 44 случая заражения коронавирусной инфекцией. В связи с выздоровлением, из стационаров выписаны шесть пациентов. Находится на лечении в больницах 21 человек, из них пятеро получают кислородную поддержку. Большинство граждан с подтвержденным диагнозом — в удовлетворительном состоянии.

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